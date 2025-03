Situazione infermeria

Come raccolto da FCINTER1908, Stefan de Vrij non dovrebbe partire come titolare contro l'Atalanta. Al suo posto giocherà, come nel match di CL contro il Feyenoord, Francesco Acerbi. Il difensore olandese sente ancora fastidio al ginocchio e ieri non si è allenato. Difficile che il mister lo rischi vista la mole di partite che attende l'Inter ad aprile. De Vrij potrebbe comunque andare in panchina contro i bergamaschi. Per quanto riguarda Dimarco, Zalewski e Darmian il ritorno è fissato dopo la sosta per le Nazionali. La tanto temuta sosta, già. Se per Dimarco si spera che la convocazione di Spalletti non arrivi, per Marcus Thuram è già una certezza. Ma come spiegato da Deschamps in conferenza, la Francia nei convocati potrà contare su un attaccante in più proprio per l'incertezza dello stato di forma del Tikus (che non è detto quindi che verrà impiegato in Nazionale).