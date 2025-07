Della voglia di tornare in campo di Davide Frattesi abbiamo più volte scritto in queste ultime settimane. Segnali che piacciono in casa Inter perché il centrocampista ha dimostrato di voler recuperare in tempi brevi dall'intervento all'ernia inguinale. I post sui social per documentare le varie fasi di recupero, dalla piscina alle prime corse, sono stati graditi molto anche dai tifosi nerazzurri. E Frattesi non ha intenzione di deluderli.