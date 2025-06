L'Inter si prepara per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. E per Cristian Chivu arrivano pessime notizie dall'infermeria

Daniele Mari Direttore 29 giugno 2025 (modifica il 29 giugno 2025 | 01:44)

L'Inter si prepara per gli ottavi di finale del Mondiale per Club. E per Cristian Chivu arrivano pessime notizie dall'infermeria. Secondo quanto appurato da Fcinter1908, infatti, Pio Esposito si è fermato.

L'attaccante, grande protagonista contro il River Plate, con gol e la palma di migliore in campo, non si è allenato per un problema muscolare.

E' scattato subito l'allarme intorno all'attaccante, che ovviamente è stato sottoposto ad esami. Ma la partita contro il Fluminense è a fortissimo rischio. Così come resta a rischio Davide Frattesi, che si è allenato ancora a parte. Recuperato, invece, Marcus Thuram, anche se Chivu dovrà capire quanto minutaggio avrà nelle gambe l'attaccante francese dopo il problemino muscolare di inizio torneo.