Chivu perde definitivamente 4 pezzi importanti per il resto del Mondiale per Club: ecco chi rientrerà in Italia e perché

Notte importante per l'Inter di Cristian Chivu, che batte il River Plate e conquista gli ottavi di finale del Mondiale per Club: appuntamento a lunedì sera alle 21 contro la Fluminense.

Arrivano però anche brutte notizie in casa nerazzurra: secondo quanto appurato da FcInter1908, Benjamin Pavard, Hakan Calhanoglu, Piotr Zielinski e Yann Bisseck lasceranno il ritiro americano dell'Inter e faranno ritorno in Italia .

Questo perché non recupererebbero dai rispettivi infortuni e non sarebbero a disposizione per la competizione: Chivu perde dunque definitivamente 4 pezzi importanti per il resto del Mondiale per Club.