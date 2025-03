All'indomani del pareggio di Napoli, l'Inter fa la conta degli infortunati. Non c'è tempo da perdere, la trasferta di Champions League a Rotterdam incombe e Inzaghi incrocia le dita in particolar modo sui fascicoli che riguardano Hakan Calhanoglu e Federico Dimarco. Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, il turco reduce dal colpo ricevuto da McTominay nel primo tempo di ieri oggi ha lavorato a parte per smaltire il dolore residuo, ma già domani potrebbe essere in gruppo. Sul volo in partenza martedì in Olanda dovrebbe esserci anche lui.