La rifinitura di questo pomeriggio ad Appiano Gentile aiuterà a capire se qualcuno tra loro potrà essere in campo dal primo minuto in Inter-Lazio, ma Simone Inzaghi ha già registrato aggiornamenti importanti tre elementi fermi ai box nell'ultimo turno. L'infermeria nerazzurra, infatti, si è svuotata quasi del tutto: Pavard, Frattesi e Mkhitaryan lavoreranno anche oggi per strappare almeno una convocazione per domani sera al Meazza. L'unico ancora fermo sarà Lautaro Martinez, al quale sarà dato il tempo per recuperare del tutto dall'elongazione sulla quale ha giocato contro il Barcellona.