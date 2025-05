Che l'Inter non abbia rinunciato alla corsa per lo scudetto è parso evidente nella sfida contro il Torino. Con una rosa - per forza di cose - rimaneggiatissima, la squadra di Simone Inzaghi ha aggredito il match con uno spirito famelico che ha dato da riflettere. Lo spirito giusto, quello necessario a rimanere in corsa anche se il destino non dipende esclusivamente da ciò che fa l'Inter. Domenica sera Inzaghi ha concesso un paio di giorni di riposo e vacanza. Appuntamento a domani per la ripresa, nel pomeriggio.