Le novità sulle condizioni del centrocampista polacco, che mette nel mirino la sfida di campionato per il ritorno in campo

Piotr Zielinski continua a lavorare per smalitre l’infortunio accusato in occasione del match contro il Monza. Il centrocampista polacco è ancora ai box dopo lo stop a pochi minuti dal suo ingresso in campo contor i brianzoli.