FCIN1908/ Inter-Urawa, Pavard fuori dai convocati: il motivo dell’esclusione

L'Inter sta per scendere in campo per il secondo impegno di questo Mondiale per club. Cristian Chivu ha optato per diverse novità di formazione rispetto al Monterrey, dando spazio contro l'Urawa ad alcuni che avevano giocato meno. In difesa a destra c'è Matteo Darmian, al posto di Benjamin Pavard, che non si accomoderà però neanche in panchina. Il motivo dell'esclusione del difensore francese?