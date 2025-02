Il francese è ufficialmente in distinta e in panchina ma i segnali del pre partita confermano non sia ancora al meglio

Daniele Vitiello Redattore/inviato 16 febbraio 2025 (modifica il 16 febbraio 2025 | 20:47)

Stavolta nessuna pretattica. Quando Simone Inzaghi ieri in conferenza stampa ha parlato di Marcus Thuram ha risposto con sincerità: le possibilità di vederlo in campo dal primo minuto, nonostante l’allenamento in gruppo, non erano così elevate. Il francese va infatti in panchina e chissà se si potrà contare su di lui a partita in corso.