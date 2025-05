. Tre gol sul campo del Barcellona ma anche, purtroppo, la grande preoccupazione per l'infortunio di Lautaro Martinez

L'Inter è uscita da Barcellona con rinnovate certezze. I nerazzurri, reduci da 3 sconfitte consecutive e zero gol segnati, hanno sfoderato una prestazione di grandissimo carattere e grande organizzazione. Tre gol sul campo del Barcellona ma anche, purtroppo, la grande preoccupazione per l'infortunio di Lautaro Martinez.

Secondo quanto appurato da Fcinter1908, non dovrebbero esserci chance di recuperare Lautaro per la semifinale di ritorno. Domani sonoprevisti gli esami per il Toro ma si pensa possano essere necessarie un paio di settimane di stop.