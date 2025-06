Francesco Pio Esposito non si è allenato in gruppo oggi in casa Inter: le ultimissime verso la sfida con il Fluminense

Alessandro Cosattini Redattore 29 giugno 2025 (modifica il 29 giugno 2025 | 18:54)

Francesco Pio Esposito non si è allenato in gruppo oggi in casa Inter. Lavoro a parte per il baby attaccante e per Davide Frattesi in vista dell’ottavo di finale del Mondiale per Club contro il Fluminense di domani (ore 21 italiane).

Come appreso da FCIN1908, non è sicuro che domani Pio Esposito vada in panchina. L’affaticamento muscolare è lieve, ma Cristian Chivu valuterà domani: probabile che non lo rischi. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore sulle condizioni del centravanti.