L'attaccante dell'Inter ha dovuto lasciare il campo a fine primo tempo per un fastidio muscolare L'attaccante dell'Inter ha dovuto lasciare il campo a fine primo tempo per un fastidio muscolare Questa sera si giocherà l'altra semifinale tra Juventus e Milan. La vincente affronterà poi la squadra di Inzaghi nella finale di Supercoppa di lunedì 6 gennaio. È corsa contro il tempo per l'attaccante francese che non vorrebbe saltare la partita che assegnerà il primo trofeo stagionale.