Non solo Francesco Acerbi: Simone Inzaghi a Firenze contro la Fiorentina dovrà fare a meno di altri due nomi. Secondo ultime indiscrezioni riportate da Matteo Barzaghi di Sky Sport, infatti, anche Carlos Augusto e Raffaele Di Gennaro hanno lasciato Appiano Gentile prima della seduta d'allenamento dell'Inter e, pertanto, sono out per la trasferta di domani.