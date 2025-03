Dopo il forfeit dell’altra sera, ieri, l’olandese ha effettuato gli esami di rito al ginocchio che da qualche giorno ha cominciato a dargli fastidio. Ebbene, non ci sono lesioni o problemi particolari, ma esiste uno stato infiammatorio, che deve essere smaltito. Probabile che De Vrij svolga un lavoro differenziato sia oggi sia domani, per poi fare il punto della situazione sabato e capire se possa essere convocato per la gara con i bergamaschi. In casa nerazzurra non c’è particolare preoccupazione, ma, data l’emergenza sugli esterni, poter contare anche su De Vrij sarebbe prezioso.