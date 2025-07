L'operazione alla quale si è sottoposto Davide Frattesi (intervento chirurgico di Sports Hernia bilaterale ) è perfettamente riuscita. Come raccolto da FCINTER1908 , il giocatore nerazzurro deve rimanere a riposo e sta ricaricando le energie in vacanza come tutti i suoi compagni. Il programma prevede riposo fino al momento in cui si ritroverà con la squadra ad Appiano Gentile e inizierà la fase di riatletizzazione.

Dal 26 luglio Davide non si aggregherà quindi al gruppo, ma avrà bisogno di tempo per recuperare al 100%. Certo è che anche da parte sua le intenzioni sono piuttosto chiare. Frattesi ha postato oggi uno scatto che risale ad un allenamento del Mondiale per club, a Seattle. C'è grande voglia di rimettersi in gioco con l'Inter e di prendersi più spazio nella stagione che verrà. Il segnale per Cristian Chivu è chiaro e il giocatore nerazzurro non lo nasconde.