"Diversa è la situazione per l’esterno olandese perché, di fatto, è stata confermata la diagnosi fatta in nazionale. Si tratta di una distrazione al bicipite femorale che lo terrà fuori dal campo fino all’andata dei quarti di finale di Champions contro il Bayern: è per quella partita in Baviera, prevista per l’8 aprile, che si proveranno a stringere i tempi".