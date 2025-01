Gds – Acerbi, ora è vero mistero: per l’Inter non ha niente ma lui…

Francesco Acerbi salterà anche Sparta Praga-Inter, come testimonato da Fcinter1908 in mattinata. Il difensore non gioca dal 23 novembre

Redazione1908 21 gennaio - 13:20

