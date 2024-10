I due giocatori infortunati dovrebbero rientrare nella prossima gara di domenica, ma verranno gestiti per non correre rischi

"Nei prossimi giorni l'Inter è attesa da un altro tour de force notevole: domenica a San Siro sarà ospite il Venezia, poi Arsenal in Champions mercoledì prossimo e sfida al vertice contro il Napoli di Conte il 10 novembre. Per Inzaghi non sarà semplice gestire le forze, ma in ogni caso il tecnico alternerà tanti uomini tra campionato e coppa. Acerbi e Calhanoglu verranno gestiti con la massima cautela per evitare di incappare in ricadute che comprometterebbero il cammino dei nerazzurri", scrive Gazzetta.it.