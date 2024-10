Contro l'Empoli Lautaro è tornato al gol. Una rete importante quella dell'argentino che ha superato Nyers ed è diventato il miglior marcatore straniero nella storia nerazzurra in tutte le competizioni, 134 gol. "La risposta migliore alla delusione parigina, l’argentino non poteva che darla a modo suo, segnando ovviamente. La scelta quasi ostinata di Inzaghi, che lo ha lasciato in campo fino alla fine quasi ad aspettare il pallone giusto da sbattere in rete, e l’esultanza rabbiosa del capitano dopo il gol completano il quadro e spiegano il senso speciale del pomeriggio di Empoli: il Toro ferito aveva tremendamente bisogno di ripartire così", sottolinea la Gazzetta dello Sport .

"Siamo a quota 5 in stagione, di cui 4 in campionato: più dei gol, però, Lautaro guarda alle gambe, che stanno finalmente riprendendo a girare come devono, e si proietta oltre. «Sono contento perché sto rientrando in forma. Sono arrivato in ritardo dopo una stagione lunghissima e la finale in Coppa America, ho riposato poco. La stanchezza si fa sentire, ma ci auguriamo tutti di essere al meglio e dare il massimo in campo. Il campionato è ancora lungo». E in cima a quella classifica, Lautaro e l’Inter sanno bene come si fa ad arrivare. Non c’è giuria che tenga".