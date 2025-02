L'Inter prepara il derby d'Italia di domenica sera contro la Juventus, partita fondamentale nella corsa scudetto contro il Napoli, impegnato in trasferta contro la Lazio nel weekend. Simone Inzaghi deve al momento fare i conti con qualche preoccupazione in attacco, visto che sia Thuram che Arnautovic sono usciti dall'ultima sfida contro la Fiorentina con qualche fastidio fisico.

"Oggi Tikus non si è allenato con il resto dei compagni, come Arnautovic. L'austriaco era subentrato a Thuram decidendo la sfida alla Fiorentina, ma pure lui era dovuto uscire per un problema fisico. Per Arna si tratta di un affaticamento ancora non smaltito".