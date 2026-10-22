Inter-Shakthar, le due idee di Chivu su porta e centrocampo. Novità Curtis Jones e Pavard

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Archiviata la vittoriosa serata di Champions League, l’Inter è attesa da due gare di campionato: domenica, alle 12.30, contro la Fiorentina e mercoledì 28, alle 18.30, la trasferta in casa del Venezia. Come sottolinea il Corriere dello Sport, per entrambe le sfide, l’infermeria nerazzurra continuerà ad essere piena, nel senso che mancheranno ancora i vari Lautaro, Jones, Pavard e Stones.

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"Quest’ultimo, però, fermo dal 14 settembre, quindi da più di un mese, potrebbe tornare a disposizione per il derby del 31 ottobre, altrimenti si rivedrà il 3 novembre a Rotterdam, per il match con il Feyenoord. Se per Lautaro non ci sono speranze – per lui l’appuntamento è dopo la sosta, tra Atalanta e Stoccarda -, ci sono invece segnali confortanti in merito a Jones e Pavard, i cui rispettivi guai muscolari stanno avendo evoluzioni positive. C’è margine, insomma, per un rientro prima dello stop, quindi per lo scontro diretto con il Como dell’8 novembre".

(Corriere dello Sport)