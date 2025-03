"Calhanoglu dovrà giocare anche il derby. Taremi? Ha la pubalgia e non passa. E' da Lecce che non si allena come vorrebbe. Oggi non era in grado di giocare, vedremo per mercoledì. Dumfries no, Lautaro penso di no, De Vrij non lo so. Oggi avevo solo 15 giocatori a disposizione, serviranno i ragazzi della Primavera", ha aggiunto Inzaghi.