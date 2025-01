La buona notizia è che non sembra nulla di grave. Joaquin Correa sarà comunque da monitorare, stando all'esito degli esami a cui si è sottoposto questa mattina. L'attaccante argentino si era fermato alla vigilia di Inter-Milan di Supercoppa e anche per questo motivo non è stato schierato da Simone Inzaghi, come già raccontato.