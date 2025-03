La piccola lesione al bicipite femorale sinistro di Lautaro Martinez tiene in apprensione l'ambiente Inter. Nulla di serio, per fortuna, per il capitano nerazzurro, ma la possibilità che salti almeno una partita sembra piuttosto concreta. Per una stima più precisa bisognerà attendere ancora qualche giorno. Stando a quanto raccolto da Fcinter1908.it, infatti, l'attaccante farà rientro in Italia entro il weekend, prima di svolgere nuovi accertamenti con l'ausilio dello staff medico dell'Inter.