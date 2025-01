Riecco Francesco Acerbi e soprattutto Hakan Calhanoglu in casa Inter: cosa filtra per il derby di domenica

Riecco Francesco Acerbi e soprattutto Hakan Calhanoglu all’indomani della vittoria in Champions League contro il Monaco. L’Inter ha ritrovato il difensore e il turco: come appreso da FCIN1908.it, oggi hanno lavorato in gruppo per gran parte dell’allenamento.