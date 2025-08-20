Secondo quanto riporta Sky Sport, oggi ad Appiano Gentile hanno lavorato tutti in gruppo ad eccezione di Carlos Augusto e Frattesi

Secondo quanto riporta Sky Sport, oggi ad Appiano Gentile hanno lavorato tutti in gruppo ad eccezione di Carlos Augusto e Davide Frattesi, che ha seguito un programma personalizzato per il recupero dai rispettivi infortuni.