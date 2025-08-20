FC Inter 1908
Sky – Inter, ad Appiano tutti in gruppo tranne Augusto e Frattesi. Domani la squadra riposa

Gianni Pampinella
Secondo quanto riporta Sky Sport, oggi ad Appiano Gentile hanno lavorato tutti in gruppo ad eccezione di Carlos Augusto e Davide Frattesi, che ha seguito un programma personalizzato per il recupero dai rispettivi infortuni.

Domani, giorno di riposo per l’intero gruppo squadra: dopo la fase delle amichevoli precampionato, Cristian Chivu ha concesso due giorni di pausa prima di tornare ad Appiano per preparare il debutto in campionato contro il Torino, in programma a San Siro lunedì 25 agosto 2025.

(Sky Sport)

