Secondo quanto riporta Sky Sport, oggi ad Appiano Gentile hanno lavorato tutti in gruppo ad eccezione di Carlos Augusto e Davide Frattesi, che ha seguito un programma personalizzato per il recupero dai rispettivi infortuni.
FC Inter 1908
I migliori video scelti dal nostro canale
fcinter1908 news infortuni Sky – Inter, ad Appiano tutti in gruppo tranne Augusto e Frattesi. Domani la squadra riposa
news
Sky – Inter, ad Appiano tutti in gruppo tranne Augusto e Frattesi. Domani la squadra riposa
Secondo quanto riporta Sky Sport, oggi ad Appiano Gentile hanno lavorato tutti in gruppo ad eccezione di Carlos Augusto e Frattesi
Domani, giorno di riposo per l’intero gruppo squadra: dopo la fase delle amichevoli precampionato, Cristian Chivu ha concesso due giorni di pausa prima di tornare ad Appiano per preparare il debutto in campionato contro il Torino, in programma a San Siro lunedì 25 agosto 2025.
(Sky Sport)
© RIPRODUZIONE RISERVATA