Le ultime dall'infermeria nerazzurra in vista della gara col Parma in campionato e col Bayern Monaco in Champions

Gianni Pampinella Redattore 3 aprile 2025 (modifica il 3 aprile 2025 | 13:02)

Nel derby di Coppa Italia, Simone Inzaghi aveva a disposizione solamente 14 giocatori di movimento. I tanti infortuni hanno costretto il tecnico nerazzurro a spremere più del dovuto qualche calciatore col rischio di ricadute in un mese ricco di impegni e cruciale per la stagione. Tra Parma e Bayern Monaco, Inzaghi spera di recuperare qualche giocatore. "Dimarco è da considerare dubbio dopo il forfait nel derby di coppa, Dumfries resterà ko ancora per diverse settimane, Barella sarà squalificato per la sfida di Parma ma al centro dell'Inter in Germania. Poi Zielinski fermo a lungo, Arnautovic affaticato, Lautaro non al top, Taremi...", sottolinea la Gazzetta dello Sport.