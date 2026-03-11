Dopo aver giocato il derby con la coppia d'attacco titolare fuori, l'Inter recupera almeno uno del tandem offensivo per la gara di sabato contro l'Atalanta.
Inter, buone notizie per Chivu: Thuram pronto per l’Atalanta. Le novità su Calhanoglu e Lautaro
"Ieri ad Appiano Gentile nonostante il giorno libero concesso da Chivu si sono presentati in quattro: Lautaro, Calhanoglu, Thuram e Dumfries. Un segnale per l’allenatore anche se per sabato pomeriggio non avranno recuperato tutti. La buona notizia è comunque che l’infermeria inizia a svuotarsi. Thuram ha smaltito l’influenza e tornerà a far coppia con Pio, Bastoni si sarà messo alle spalle la forte contusione alla tibia, Dumfries è pronto a riprendersi la maglia da titolare dopo 5 mesi. Discorso diverso per Lautaro e Calhanoglu: Chivu dovrà aspettare ancora prima di riaverli a disposizione", si legge su La Gazzetta dello Sport.
