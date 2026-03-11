FC Inter 1908
Inter, buone notizie per Chivu: Thuram pronto per l’Atalanta. Le novità su Calhanoglu e Lautaro

Inter, buone notizie per Chivu: Thuram pronto per l’Atalanta. Le novità su Calhanoglu e Lautaro - immagine 1
Dopo aver giocato il derby con la coppia d'attacco titolare fuori, l'Inter recupera almeno uno del tandem offensivo
Andrea Della Sala Redattore 

Dopo aver giocato il derby con la coppia d'attacco titolare fuori, l'Inter recupera almeno uno del tandem offensivo per la gara di sabato contro l'Atalanta.

Inter, buone notizie per Chivu: Thuram pronto per l’Atalanta. Le novità su Calhanoglu e Lautaro- immagine 2
Getty Images

"Ieri ad Appiano Gentile nonostante il giorno libero concesso da Chivu si sono presentati in quattro: Lautaro, Calhanoglu, Thuram e Dumfries. Un segnale per l’allenatore anche se per sabato pomeriggio non avranno recuperato tutti. La buona notizia è comunque che l’infermeria inizia a svuotarsi. Thuram ha smaltito l’influenza e tornerà a far coppia con Pio, Bastoni si sarà messo alle spalle la forte contusione alla tibia, Dumfries è pronto a riprendersi la maglia da titolare dopo 5 mesi. Discorso diverso per Lautaro e Calhanoglu: Chivu dovrà aspettare ancora prima di riaverli a disposizione", si legge su La Gazzetta dello Sport.

