Situazione opposta per Benjamin Pavard: il difensore francese ha sentito nuovamente dolore alla caviglia durante il riscaldamento e ha lasciato il ritiro. "Dovendo affrontare un giocatore come Raphinha, infatti, sarebbe stato fondamentale poter sostenere cambi di direzione e appoggi in piena sicurezza. Ma in quelle condizioni, per Pavard non sarebbe stato possibile. Di qui la scelta di lasciare la Pinetina prima di cena. Vero che tornerà questa mattina, ma è impossibile o quasi immaginare una sua convocazione last-minute. Per chiudere, infine, si accomoderà regolarmente in panchina Frattesi, che, ieri, per semplice precauzione, a causa di contusione, non ha lavorato sul campo, ma dentro".