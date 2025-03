Alla vigilia del ritorno degli ottavi di Champions League contro il Feyenoord, Simone Inzaghi ha parlato in conferenza stampa. Tanti i temi toccati dal tecnico, uno in particolare ha messo in apprensione l'ambiente nerazzurro: ovvero le condizioni di Marcus Thuram . Da un mese abbondante l'attaccante è alle prese con un problema alla caviglia che non gli permette di allenarsi a pieno ritmo.

"Thuram sta combattendo con un problema da un mese, inutile nasconderlo. Gli crea problemi, non si riesce ad allenare più come prima. Gioca con antidolorifici e infiltrazioni, lui non si tira indietro e ci dà una grande mano. Ha fatto 60’ a Rotterdam, sabato era in panchina, oggi ha fatto un discreto allenamento e domani valuterò", le parole di Inzaghi. L'unico rimedio rimane il riposo, ma con un calendario così fitto è impossibile rinunciare all'attaccante, all'orizzonte c'è la delicata partita contro l'Atalanta. Dopo aver affrontato la squadra di Gasperini ci sarà la pausa per le nazionali. Secondo quanto riporta l'Equipe, Didier Deschamps potrebbe decidere di fare riposare Thuram e di non convocarlo per le partite di Nations League contro la Croazia. La risposta arriverà questo giovedì alle 14:00.