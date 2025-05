Apprensione in casa Inter per l'infortunio di ieri di Lautaro Martinez: domani gli esami, cosa filtra su lui e Pavard per il Barcellona

Alessandro Cosattini Redattore 1 maggio 2025 (modifica il 1 maggio 2025 | 13:43)

Apprensione in casa Inter per l'infortunio di ieri di Lautaro Martinez. Post Barcellona, Simone Inzaghi ne ha parlato così: "Giocando otto partite di fila c’è questo rischio e ha dovuto alzare bandiera bianca, spero di non perderlo ma ho qualche dubbio. Sarà difficilissimo averlo al ritorno. Martedì sarà una finale".

Come riportato da Sky Sport, Lautaro Martinez sosterrà domani esami. Non ci sono grandi possibilità per il ritorno col Barcellona: questo filtra al momento sul capitano nerazzurro.

Qualche speranza invece per Pavard: da verificare nei prossimi giorni i progressi del difensore francese.