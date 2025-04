Secondo quanto riporta Sky Sport, Dumfries è tornato a Milano per proseguire le terapie

Simone Inzaghi ha recuperato giocatori fondamentali in vista delle prossime gare. A Parma il tecnico nerazzurro potrà contare sui rientri di Dimarco , Arnautovic e soprattutto Lautaro Martinez .

Chi invece dovrà stare fuori ancora un po', è Denzel Dumfries. Nei giorni scorsi l'esterno è tornato in Olanda per farsi seguire nella riabilitazione dal guaio muscolare al bicipite femorale da un fisioterapista di sua fiducia Rientrato. Secondo quanto riporta Sky Sport, Dumfries è tornato a Milano per proseguire le terapie. Alla fine della prossima settima ripeterà gli accertamenti strumentali e si capiranno meglio i tempi di recupero dell’esterno olandese.