Con Taremi bloccato in Iran, gli addii di Correa e Arnautovic, l'Inter, negli USA per il Mondiale per Club, si trova già in grande difficoltà

Con Taremi bloccato in Iran, gli addii di Correa e Arnautovic e il mercato che deve ancora regalare rinforzi, l'Inter, negli USA per il Mondiale per Club, si trova già in grande difficoltà in attacco. Questo il punto della situazione del Corriere dello Sport:

"Di certo Lautaro e Thuram non potranno giocarle tutte, vista anche la frequenza con cui si gioca nella fase a gironi del torneo, ma senza l’iraniano le alternative più immediate si chiamano Valentin Carboni e Sebastiano Esposito. Non è disponibile nemmeno Pio Esposito, che sta lavorando a parte per un problema al ginocchio e rischia di rientrare solo per l’ultima gara del raggruppamento, quella contro il River Plate Per l’esordio di martedì contro il Monterrey (la notte di mercoledì in Italia) si parla quindi di scelte già forzate e nello specifico va valutata anche la situazione di Lautaro, allenatosi a parte non appena sbarcato a Los Angeles dopo essere rimasto in panchina anche nelle ultime due partite con l’Argentina".

"Nell’ultimo mese e mezzo il Toro ha giocato solo la finale di Champions e anche l’altro titolare, Marcus Thuram, ha ripreso ad allenarsi con i compagni soltanto ieri. Chivu deve già inventarsi qualcosa e forse un inizio così in salita non se lo aspettava nemmeno lui".

