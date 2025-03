Inter-Feyenoord, De Vrij non ce la fa: gioca Acerbi. Dumfries capitano

C'era de Vrij negli 11 titolari che affronteranno a breve il Feyenoord nella gara di ritorno degli ottavi di Champions. Simone Inzaghi però è stato costretto ad un cambio nella formazione iniziale. L'olandese, che alla vigilia era in dubbio per affaticamento, si è fermato nel riscaldamento.

Al suo posto il mister ha schierato ora, con Bisseck e Pavard Francesco Acerbi. Non essendo in campo Lautaro era proprio Stephan il capitano designato per la gara di questa sera. Al suo posto vestirà la fascia al braccio Denzel Dumfries.