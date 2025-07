Inter, Frattesi torna in campo dopo l’operazione: Chivu lo aspetta

Dopo l’intervento per ernia inguinale del 10 luglio, il centrocampista nerazzurro ha ripreso ad allenarsi e punta al rientro in gruppo

Come riferisce Sport Mediaset, il centrocampista classe '99, considerato un elemento centrale nella nuova Inter guidata da Cristian Chivu, è ora concentrato sul rientro in gruppo per tornare al più presto a disposizione dell’allenatore nerazzurro.

Una buona notizia per Chivu, che spera di recuperare il prima possibile Frattesi per averlo al 100% per l'inizio della stagione e il primo impegno ufficiale, contro il Torino in campionato il 25 agosto.