"Altri due giocatori vanno valutati come se fossero...infortunati. E quindi Lautaro e Frattesi, che non fosse stato per l’importanza del match certamente avrebbero dato forfait martedì. L’argentino ora sì che avrà tempo per curare la sua coscia sinistra. Niente Torino e un lavoro personalizzato che durerà qualche giorno, non è escluso anche oltre la Lazio. Pure Frattesi dovrebbe andare oltre Torino: lo sforzo dell’altra sera non è stato banale e vanno valutati bene i rischi di un altro impiego a pochi giorni di distanza".