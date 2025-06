Cristian Chivu per l'ultimo match della fase a gironi recupererà un solo calciatore

Denzel Dumfries sarà molto probabilmente l'unica novità tra i convocati di Cristian Chivu per Inter-River Plate. L'allenatore nerazzurro dovrà accontentarsi, sperando di poter rinfoltire la rosa a disposizione in vista dell'eventuale ottavo di finale. Da Sport Mediaset arriva un aggiornamento sugli altri calciatori che affollano in questo momento l'infermeria nerazzurra.