Ad Appiano Gentile, nonostante i giorni di riposo concessi da Simone Inzaghi, alcuni giocatori stanno accelerando il recupero dai rispettivi infortuni in vista della partita contro la Lazio. L’unico assente certo è Lautaro Martinez, che seguirà un programma personalizzato per tornare in campo con calma. Pavard, Frattesi e Mkhitaryan – assenti contro il Torino – puntano invece al rientro.

"Gli infortunati hanno sfruttato la giornata di ieri per accelerare il loro recupero. E le indicazioni sono positive, ragionando in ottica Lazio. Per intendersi: l’unico forfait certo è quello di Lautaro. La distorsione alla caviglia di Pavard, il problema all'addome di Frattesi, l’affaticamento muscolare di Mkhitaryan: nessuno dei tre stop esclude la possibilità che i tre siano a disposizione per la gara contro la Lazio. Probabilmente nessuno di loro sarà titolare, ma partendo dalla panchina saranno un’opzione in più per Inzaghi, anche per gestire i minutaggi di chi invece giocherà titolare", sottolinea la Gazzetta dello Sport.