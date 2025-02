A cominciare da Zalewski che, come vi abbiamo riportato, ha riportato un problema fisico al polpaccio, che lo terrà fuori per un paio di settimane. Ma non è il solo a essere in dubbio per la Lazio: anche Joaquin Correa, uscito malconcio dalla sfida di sabato sera, pur non avendo riportato lesioni al ginocchio con ogni probabilità tornerà a disposizione contro il Napoli e starà fuori domani sera. Stessa sorte per Marcus Thuram, assente anche contro il Genoa per un problema alla caviglia. L'attaccante francese, come appurato da FCInter1908, capocannoniere stagionale dell'Inter, tornerà per lo scontro diretto del Maradona di sabato pomeriggio.