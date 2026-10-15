Cristian Chivu aspetta di recuperare gli infortunati: le ultime indicazioni sulle condizioni dei tre nerazzurri.
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Cristian Chivu aspetta di recuperare alcuni elementi importanti della rosa. In casa Inter l'attenzione è rivolta soprattutto alle condizioni di John Stones, Curtis Jones e Lautaro Martinez, tutti alle prese con i rispettivi percorsi di recupero.
Secondo quanto raccolto da FCINTER1908, ci sono aggiornamenti sui tempi necessari per rivedere i tre giocatori a disposizione dell'allenatore nerazzurro.
Stones, serviranno ancora un paio di settimanePer John Stones bisognerà avere ancora un po' di pazienza. Il difensore inglese dovrebbe infatti rimanere ai box per un altro paio di settimane, prima di completare il proprio percorso di recupero.
L'Inter continuerà a seguirne le condizioni, senza la necessità di forzare i tempi.
Jones e Lautaro, tempi simili. Ma l'inglese è leggermente avantiSituazione diversa per Curtis Jones e Lautaro Martinez. I due giocatori hanno tempi di recupero sostanzialmente simili e, secondo le informazioni raccolte, entrambi dovrebbero tornare a disposizione dopo la sosta per le nazionali.
C'è però una piccola differenza nella tabella di marcia.
Jones dovrebbe infatti ricominciare a lavorare con il gruppo qualche giorno prima rispetto a Lautaro, pur mantenendo una prospettiva di rientro alle partite più o meno coincidente con quella del capitano nerazzurro.
Saranno naturalmente i prossimi allenamenti a chiarire quando Chivu potrà tornare a contare su entrambi.
Per il momento, dunque, le indicazioni sono queste: ancora un paio di settimane di attesa per Stones, mentre Jones e Lautaro puntano a tornare dopo la sosta, con il centrocampista inglese leggermente avanti nel percorso verso il rientro in gruppo.
Fonte: FCINTER1908
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