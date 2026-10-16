Dopo Lautaro Martinez, Cristian Chivu perde un altro giocatore in vista del tour de force

Gianni Pampinella
Pavard e Bonny incontrano gli Inter Club australiani

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Dopo Lautaro Martinez, Cristian Chivu perde un altro giocatore in vista del tour de force che attende l'Inter nei prossimi giorni, ovvero Benjamin Pavard. Il difensore francese questa mattina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra.

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Questo il comunicato del club nerazzurro: "Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra".

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