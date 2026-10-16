Dopo Lautaro Martinez, Cristian Chivu perde un altro giocatore in vista del tour de force
VIDEO / Australia, visita agli Inter Club: entusiasmo alle stelle per Bonny e Pavard
Dopo Lautaro Martinez, Cristian Chivu perde un altro giocatore in vista del tour de force che attende l'Inter nei prossimi giorni, ovvero Benjamin Pavard. Il difensore francese questa mattina si è sottoposto a esami strumentali che hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra.
Questo il comunicato del club nerazzurro: "Benjamin Pavard si è sottoposto questa mattina a esami clinici e strumentali presso l’Istituto Humanitas di Rozzano. Gli esami hanno evidenziato un risentimento agli adduttori della coscia destra".
© RIPRODUZIONE RISERVATA
Commenta Continua la lettura
Conferenze stampa
Chivu: "Non piangerci addosso e non buttare tutto. Devo cambiare per primo. Lautaro out fino a..."
Infortuni
Pavard, Chivu perde un'alternativa importante in difesa: ecco quanto starà fuori il francese
Ultima ora
Bonolis: "Mourinho? Ora lui deve rubare da Chivu. Due le rivali scudetto. Lautaro, Lukaku..."
Mercato Inter
Clamoroso Inter, arriva un portiere di Serie A a gennaio? La valutazione...
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti