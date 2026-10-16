VIDEO / Australia, visita agli Inter Club: entusiasmo alle stelle per Bonny e Pavard

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Dopo Stones, Jones e Lautaro Martinez Cristian Chivu perde anche Benjamin Pavard. Il francese questa mattina è stato sottoposto a esami clinici all'Istituto Humanitas di Rozzano che hanno evidenziato un "risentimento muscolare alla coscia destra". Un'altra alternativa importante in difesa che viene meno.

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Secondo quanto riporta Sky Sport, il difensore francese non sarà disponibile per 20 giorni circa. Questo significa che Pavard salterà quasi sicuramente il derby puntando il Como prima della sosta. In questo caso salterebbe Bologna, Shakhtar Donetsk, Fiorentina, Venezia, Milan e Feyenoord.

(Sky Sport)