Quando torna Marcus Thuram in casa Inter? Sono confermate le tempistiche già anticipate da FCIN1908.it dopo l'infortunio accusato contro il Bayern Monaco.

Gazzetta sottolinea che "nessuno è preoccupato per lo stato di salute del francese in vista della Champions, ma la sua assenza in questo doppio incontro ravvicinato (Bologna e Milan) peserà parecchio", si legge.