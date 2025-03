Se il peggiore degli scenari fosse confermato, Zielinski salterà sicuramente gli imminenti impegni contro Feyenoord, Atalanta e Udinese. La sua assenza si protrarrà probabilmente anche per il derby di andata delle semifinali di Coppa Italia contro il Milan, in programma il 2 aprile, e per la successiva sfida di campionato contro il Parma.

Qualora l'Inter dovesse qualificarsi ai quarti di Champions League, il polacco potrebbe essere costretto a saltare l'andata, prevista per l'8 o il 9 aprile, con un possibile rientro per il ritorno del 15 o 16 dello stesso mese. Nel mezzo, anche la partita di Serie A contro il Cagliari.

Si tratta del terzo infortunio muscolare per Zielinski in questa stagione. Già in estate aveva dovuto saltare la prima gara contro il Genoa a causa di un problema fisico, mentre a ottobre era stato costretto a fermarsi prima della sfida con la Roma.

Nonostante gli stop, il centrocampista ha collezionato finora 33 presenze in tutte le competizioni, di cui 14 da titolare, mettendo a segno due gol, entrambi su rigore contro la Juventus in campionato. Un contributo prezioso che l'Inter spera di ritrovare al più presto in vista del rush finale della stagione.

(Fonte: Calciomercato.com)