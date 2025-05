"L’obiettivo è che domani possano sostenere l’intera seduta con i compagni di squadra, per essere così a disposizione dell’allenatore, almeno in panchina, ma molto probabilmente anche per partire da inizio gara, per la sfida di domenica sera contro i biancocelesti. Nello specifico l’armeno, risparmiato col Torino per evitare infortuni, sta ricaricando le pile per essere al top in questo finale di stagione. Il difensore francese e il centrocampista italiano puntano invece a smaltire completamente i rispettivi problemi fisici. Frattesi tornerebbe in campo dopo il gol della vita contro il Barcellona, Pavard dopo la distorsione alla caviglia sinistra rimediata in campionato contro la Roma. Oggi allenamento mattutino, ci sarà anche Denzel Dumfries, assente ieri pomeriggio per motivi familiari".