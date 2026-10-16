GUARRO e PACE EP26: Lautaro, l'errore è Inter-Parma. E Chivu non fu ascoltato quando...

L'Inter dovrà fare a meno di Lautaro Martinez più a lungo di quanto i tifosi sperassero. La Gazzetta dello Sport, nell'edizione odierna, ricostruisce l'infortunio rimediato dal capitano nerazzurro durante la partita di Champions League contro il Club Brugge e indica tempi di recupero piuttosto lunghi.

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La lesione riguarda la parte posteriore della coscia sinistra, nella zona dei flessori. E secondo il quotidiano sportivo, lo stop previsto è di cinque-sei settimane.

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Lautaro, l'infortunio nell'azione del gol

La Gazzetta ricostruisce anche il momento in cui Lautaro si sarebbe fatto male.

È successo proprio nell'azione che ha portato al provvisorio pareggio dell'Inter contro il Brugge. Un contrasto, un movimento improvviso e il problema muscolare che si manifesta proprio mentre l'argentino sta contribuendo a rimettere in piedi la partita.

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Il capitano, però, non si è fermato. Ha continuato a giocare, riuscendo anche a concludere l'incontro, nonostante le prime avvisaglie di un problema che si sarebbe poi rivelato serio.

Gazzetta: «Stop previsto di 5-6 settimane»

Il quotidiano entra quindi nel dettaglio delle conseguenze dell'infortunio:

Lesione nella parte posteriore della coscia sinistra, nella zona dei flessori, stop previsto di 5-6 settimane».

Una previsione che, se confermata, costringerebbe Lautaro a saltare diversi impegni dell'Inter e renderebbe necessario attendere ancora prima di rivederlo in campo.

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Chivu ringrazia Lautaro, ma perde il capitano

C'è anche un retroscena raccontato dalla Gazzetta.

Al termine della partita, Cristian Chivu ha stretto la mano a Lautaro, ringraziandolo per lo spirito di servizio mostrato, prima di dargli appuntamento a dopo la sosta per le nazionali.

Una scelta comprensibile da parte dell'allenatore, che ha apprezzato la volontà del suo capitano di restare in campo nonostante il problema fisico.

Ma il bilancio della serata è stato pesantissimo per l'Inter: alla sconfitta per 4-3 contro il Brugge si è aggiunta la perdita del suo attaccante più importante.

Adesso sarà necessario seguire l'evoluzione del recupero. La previsione della Gazzetta parla di cinque-sei settimane, anche se la data effettiva del rientro dipenderà dalle risposte del giocatore durante la riabilitazione.