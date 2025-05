L’Inter prosegue la preparazione per la sfida di campionato contro la Lazio. Lautaro Martinez è ancora alle prese con un infortunio e, come riporta Sky Sport, non si è allenato con il gruppo.

In miglioramento, invece, le condizioni di Pavard, Frattesi e Mkhitaryan, che hanno lavorato parzialmente con la squadra. Il loro pieno rientro è previsto per domani e Inzaghi spera di averli almeno in panchina per la partita che potrebbe essere decisiva in chiave scudetto, soprattutto se il Napoli non dovesse battere il Parma.