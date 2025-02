Entrato al 66esimo della gara dei quarti di Coppa Italia contro la Lazio al posto di Dimarco, Alessandro Bastoni tre minuti dopo si è procurato, in uno scontro fortuito in area nerazzurra col compagno di squadra de Vrij, una ferita alla testa. È stato necessario l'intervento dello staff medico sul prato del Meazza e il difensore nerazzurro si è rialzato dopo un po', con una vistosa fascia bianca alla testa.

Sono stati necessari due punti di sutura per richiudere la ferita che il calciatore si è procurato all'arcata sopracciliare destra. Sono stati momenti di tensione per l'Inter che nel primo tempo aveva perso per infortunio Darmian per un risentimento ai flessori della coscia destra.