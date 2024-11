Inter-Lipsia, infortunio muscolare per Pavard: ecco il primo riscontro dopo la sostituzione

Durante il primo tempo di Inter-Lipsia Inzaghi costretto al cambio per il difensore francese fermatosi per un problema muscolare

L'Inter chiude il primo tempo 1-0, ma non arrivano buone notizie dal campo per Inzaghi. Dopo aver perso Acerbi nella gara di sabato contro il Verona, Inzaghi è stato costretto a sostituire al 42' Pavard per un problema muscolare. Al suo posto Bisseck.